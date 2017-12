Movimento nos shoppings cresce 12% no final de semana O movimento nos shoppings brasileiros no primeiro final de semana de dezembro registrou um crescimento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com sondagem realizada pela Associação Brasileira dos Lojistas de Shoppings (Alshop). Os produtos com maior procura foram os eletroeletrônicos, telefones celulares, DVDs, câmeras digitais e brinquedos. A Alshop estima uma elevação nominal de vendas de 12% a 15% no ano de 2004 ante o ano de 2003. Para o presidente da entidade, Nabil Sahyoun, um bom desempenho do setor no final do ano pode se refletir positivamente sobre o início de 2005, pois a economia começará o período em ritmo mais acelerado. Há indicadores, na sua opinião, apontando nesta direção. Caso o PIB consiga atingir uma variação entre 4% e 5% em 2005, as vendas dos shoppings devem crescer cerca de 15%. Sahyoun destacou que desde abril o varejo de shoppings mostra reação, junto com diversos setores econômicos, e recebeu forte impulso do inverno rigoroso no Centro-Sul, que não ocorria há pelo menos dois anos. A ligeira recuperação do emprego e da renda registrada ao longo de 2004, assim como o esforço do consumidor para limpar o nome, apontam para uma maior liquidez na economia neste final de ano. Estes recursos, na sua opinião, podem ser canalizados para o consumo e não para o pagamento de dívida como o ano passado.