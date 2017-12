Movimento por transparência do governo é criado em SP Foi lançado na manhã desta quinta-feira, em São Paulo, o Movimento Quero Mais Brasil. Trata-se de uma iniciativa de empresários, entidades de classe e de representantes da sociedade civil que se propõe a mobilizar a população para que cobre dos governantes, transparência, ética e mais eficiência na gestão do dinheiro público. A primeira bandeira será cobrar mais transparências na discriminação dos impostos para que cidadão saiba exatamente o quanto está pagando de imposto, quando adquire um bem de consumo ou um serviço. O Quero Mais Brasil contra com o apoio de médicos, advogados, associações comerciais, representantes dos meios de comunicação e empresários como Jorge Gerdau, Carlos Tilkian e Antonio Ermirio de Moraes.