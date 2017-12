Movimento produtivo

Apesar da piora dos índices de emprego nos últimos meses, profissionais com mais anos de educação estão em situação mais confortável no mercado de trabalho formal. E a educação profissional desempenha importante papel nessa estatística. Se analisarmos que mais de 80% dos brasileiros não têm acesso à universidade, fica mais evidente que é preciso mudar a visão academicista que se tem ao escolher que caminho seguir na hora da formação profissional.

Uma pesquisa feita pela Fundação Dom Cabral em 2013, quando o mercado de trabalho brasileiro ainda estava aquecido, mostrou que 91% das companhias tinham dificuldade na contratação de profissionais, especialmente para vagas de técnico, vendedor, administrador, gerente de projetos e trabalhador manual.

“Precisamos repensar o modelo de educação do Brasil”, avaliou o diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Rafael Lucchesi, na 14ª edição do Fóruns Estadão Brasil Competitivo, que debateu na terça-feira o tema Educação para o Trabalho. Segundo ele, a formação técnica é um diferencial importante para quem quer se manter empregado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Num momento de arrefecimento do mercado de trabalho, como o atual, não se pode abrir mão da qualificação de trabalhadores. E como crescimento econômico depende de aumento da produtividade, quanto mais capacitado, mais produtivo é um empregado. O índice de produtividade médio do brasileiro corresponde a 17% do índice dos Estados Unidos. Em 1965, há exatos 50 anos, essa relação não era muito diferente – estava em 15%.

É preciso mudar as estatísticas e uma forma de se conseguir isso é aproximando a escola do trabalho e a educação profissional tem papel-chave nesse processo. “Educação sozinha não funciona. Educação precisa gerar emprego e renda”, disse a diretora global de Educação do Banco Mundial, Claudia Costin.