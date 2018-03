MP 472 amplia incentivo fiscal a semicondutores O governo resolveu ampliar os incentivos tributários previstos no Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Semicondutores (PADIS), criado em 2007. A Medida Provisória 472, publicada hoje no Diário Oficial da União, incluiu artigo que estende os benefícios de isenção do PIS, Cofins e IPI para os chamados "chip on board", que é o chip de computador já com a placa. Segundo o subsecretário de Tributação da Receita Federal, Sandro Serpa, a medida visa acompanhar a evolução tecnológica. Antes, o benefício era só para o chip.