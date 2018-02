MP 774 apenas vai agravar mais o desemprego, diz Renan

BRASÍLIA - Líder do PMDB, o senador Renan Calheiros (PMDB-AL), mais uma vez pediu a palavra para atacar o governo. Desta vez, o peemedebista criticou a Medida Provisória (MP) 774, que eleva a tributação sobre a folha de pagamento.

"Quero demonstrar minha preocupação com essa MP, que reonera mais de 70 setores da economia. Essa MP só vai desempregar ainda mais pessoas", afirmou.

Renan disse que o País está "sem rumo" e que política econômica tem se mostrado "um fracasso". O senador relembrou que o País está em recessão desde 2014 e tornou a criticar as reformas previdenciária e trabalhista.

"Somadas à reforma da previdência e essa reforma trabalhista, da forma como está, essa MP só vai agravar ainda mais a crise que vivemos no Brasil", disse.

A MP 774 acaba com a permissão para o recolhimento de contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos com base em um porcentual da receita bruta - que representava uma tributação menor. A medida foi anunciada em março pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, como parte do pacote para cobrir o buraco de R$ 58,2 bilhões no orçamento deste ano e tentar atingir a meta fiscal fixada para 2017, que é de déficit de R$ 139 bilhões.

Entre os setores que vão perder o benefício estão: confecção, couros e calçados, têxtil, naval, aéreo, de material elétrico, autopeças, hotéis, plásticos, móveis, fármacos e medicamentos, equipamentos médicos e odontológicos, bicicletas, pneus e câmaras de ar, papel e celulose, brinquedos, instrumentos óticos, suporte técnico de informática.