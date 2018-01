MP acusa Petrobras de burlar concurso para contratar O Ministério Público do Trabalho (MPT) entrou com ação civil pública contra a Petrobrás, a quem acusa de burlar o processo de concurso público para contratação de empregados. Além de pedir uma indenização de R$ 100 milhões, a ação movida pelo procurador Rodrigo Carelli determina que a empresa não contrate mais trabalhadores por empresas terceirizadas e, em um prazo de seis meses, rescinda todos os contratos existentes. A Petrobrás não quis comentar o assunto. Segundo nota distribuída pelo MPT, a estatal vem contratando empregados terceirizados com salários superiores aos valores pagos aos aprovados em concursos públicos. "Um técnico auxiliar concursado, de nível médio, recebe, inicialmente, R$ 812,37, enquanto um terceirizado, exercendo as mesmas funções, recebe R$ 2.116,04", diz o texto. O procurador pede que a empresa passe a realizar concursos públicos sempre que necessitar contratar novos empregados. "A ré contrata diversas empresas para mero fornecimento de mão-de-obra, em várias atividades administrativas e técnicas, sendo essas empresas sem qualquer especialização além de serem fornecedoras de pessoal", afirma, na nota, Carelli. O procurador fez uma inspeção na empresa, no último dia 27, para investigar representação contra os procedimentos de contratação de funcionários. A representação encaminhada ao MPT reclama que a Diretoria de Gás e Energia da Petrobras tem mais de 200 empregados, recebendo salários elevados e subordinados a uma empresa terceirizada.