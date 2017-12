MP autoriza reajuste salarial a servidores públicos O Diário Oficial da União publicou na edição desta terça-feira a medida provisória que concede aumento salarial a cerca de dez categorias de servidores públicos. Entre os beneficiados estão funcionários do Banco Central, em greve há duas semanas; professores do ensino público superior e do primeiro e segundo graus, fiscal agropecuário, e funcionários da área de Ciência e Tecnologia e de apoio técnico do Ministério da Agricultura. A MP deve ser a primeira de um total de seis medidas provisórias já enviadas pelo Ministério do Planejamento ao Palácio do Planalto, propondo reajuste salarial para servidores públicos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve assinar novas medidas até o dia 30 de junho, data limite prevista pela Lei de Responsabilidade Fiscal para o aumento de despesas com pessoal, antes do final do mandato presidencial.