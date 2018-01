MP da conta-investimento é aprovada na Câmara A Câmara acaba de aprovar a MP 179, que cria a conta-investimento. Depois de longa disputa política, a aprovação foi por votação simbólica. A MP segue agora para votação no Senado. Os deputados começam neste momento a discussão do segundo item da pauta, que trata da reeleição para presidente da Câmara e do Senado.