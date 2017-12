MP da energia confunde investidores, dizem especialistas Empresários da energia elétrica consideram confusa a Medida Provisória editada pelo governo para regulamentar o setor e podem cancelar ou adiar seus investimentos, conforme deixou claro o vice-presidente da Duke Energy do Brasil, Paulo Born, ouvido no programa Espaço Aberto, da Globo News, juntamente com o ex-diretor geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP), David Zilbersztajn. A Duke Energy já investiu no País cerca de um bilhão de dólares, inclusive na aquisição de uma parte das oito usinas da Cesp do complexo Paranapanema. Para Born, ainda falta detalhamento do modelo. "Em termos de instrumento legal há pouquíssimas definições. O que nós temos é um relatório, no qual se descreve o que se pretende fazer com a regulamentação. E nesse relatório tem diversos pontos preocupantes", disse o vice da Duke. Explicou que sua preocupação central refere-se ao tratamento a ser dado às empresas que já estão aqui instaladas e as que vierem a se instalar, com base na obtenção da concessão pela oferta de menor preço nas tarifas. As empresas já instaladas sairão perdendo, já que uma parte do mercado estará reservado para as novas empresas. "Obviamente, isso altera o equilíbrio de risco no mercado. A nossa percepção é que essa potencial reserva de mercado para os novos empreendimentos altera as condições econômicas nos nossos negócios, porque os investimentos já foram feitos (pelas empresas instaladas)" Ou seja, o critério do menor preço (tarifário) coloca concorrentes no mercado em outras condições, diversas das que foram contratadas com a Duke, por exemplo. Fuga de investimentos? Paulo Born não afastou a possibilidade de que, com suas intenções, o governo ao contrário de facilitar pode atrapalhar os investimentos privados no setor de geração de energia elétrica. O executivo disse que a possibilidade de novos investimentos da Duke no Brasil tem como premissa fundamental um arcabouço regulatório que, na lógica econômica, garanta estabilidade e rentabilidade. "Acho que os investimentos privados permanecerão na expectativa de regras adequadas. Enquanto elas não venham, decisões de investimentos adicionais (da Duke) no Brasil vão ficar suspensas." Estado e governos Para Zilbersztajn, o modelo do governo Lula é uma tentativa de inovar no setor, em busca de investidores. Só que, ao contrário de fazê-lo, os está afastando, "pois tira o que existe e não põe nada no lugar". Ele lembrou que o modelo abriu espaço para um "grande processo" de discussão da MP no Congresso, o que levará tempo para ser decidido, sobretudo na parte da regulamentação. Só depois é que os investidores decidirão se lhes convêm ou não o modelo. Até agora, segundo o ex-dirigente da ANP, ainda não se sabe se o modelo "é carne ou é peixe". E mais grave: "Você tem uma concessão de 30 anos, e em 30 anos você tem de sete a oito governos a serem atravessados por quem ganha a concessão para explorar o serviço. Então, a cada governo você está sujeito à canetada de um ministro, à canetada de um presidente, e isso gera incertezas enormes." Sua conclusão é que, sem uma agência reguladora, que não pertença ao governo mas ao Estado, dificilmente o novo modelo atrairá investidores, tanto internos como externos.