MP denuncia Cid Ferreira por buscar dinheiro bloqueado O ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira e seu sobrinho, Ricardo Ferreira de Souza e Silva, foram denunciados pelo Ministério Público Federal por tentarem receber dinheiro bloqueado na falência do Banco Santos. Segundo o MPF, os denunciados, como presidente e diretor administrativo-financeiro da Procid Participações e Negócios, apresentaram pedido de restituição de imposto de renda da empresa, em setembro de 2006, sobre créditos superiores a R$ 10 milhões, apesar de os recursos da companhia estarem bloqueados desde a intervenção do Banco Central no Banco Santos, em 18 de novembro de 2004.