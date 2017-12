MP denuncia Schincariol por corrupção e falsificação O Ministério Público Federal denunciou, nesta quinta-feira, a cervejaria Schincariol pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva e falsificação de documentos. A Procuradoria Geral da República informou, por meio de comunicado, que o procurador de Itaboraí, Leonardo Almeida Cortes de Carvalho, denunciou duas organizações criminosas, integradas por 78 pessoas, entre as quais diretores e ex-diretores da Schincariol. Também foram denunciados donos, funcionários e colaboradores de distribuidoras e fornecedoras de matéria-prima para a Schincariol, além de fiscais da Receita Estadual de Estados como Rio Grande do Norte, Alagoas, Goiás e Rio de Janeiro. Segundo a procuradoria, uma das quadrilhas sonegava imposto na distribuição de produtos da Schincariol. A outra sonegava impostos ao comprar insumos." "O crime de sonegação fiscal não foi incluído neste momento em virtude da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige o término do procedimento administrativo fiscal, o qual ainda está em curso", afirmou o procurador Carvalho, por meio do comunicado. A denúncia foi fruto de uma investigação que aprendeu material em 12 Estados brasileiros em 15 de junho do ano passado. Empresa não se pronuncia A cervejaria Schincariol informou que só vai se pronunciar publicamente sobre a denúncia de corrupção e formação de quadrilha feita hoje pelo Ministério Público Federal quanto tiver acesso aos laudos do processo. Este texto foi alterado às 18h51 com inclusão de informações.