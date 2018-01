MP dos planos de saúde é debatida hoje O governo tenta hoje convencer a opinião pública de que as mudanças propostas na regulamentação de planos de saúde não prejudicam o consumidor. No Senado Federal, com a presença do ministro da Saúde, José Serra, de representantes de entidades de defesa do consumidor, da classe médica, das seguradoras de saúde e de toda a diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), serão debatidos os pontos polêmicos retirados na última reedição da medida provisória que regulamenta planos de saúde. Entre os pontos retirados na última reedição da MP (publicada em edição extraordinária do Diário Oficial de sábado) estão: fixação de prazo para troca de tipo de plano, venda de planos de saúde específicos para algumas doenças e a criação do chamado médico-porteiro, ou seja, a possibilidade de exigir que o consumidor fosse atendido primeiro por um clínico geral que definiria a necessidade de encaminhamento a um especialista, exames laboratoriais e hospital. Ao interpretar o texto anterior da MP, publicada em 27 de julho, entidades de defesa do consumidor, da classe médica, das operadoras dos planos de saúde, encontraram brechas que prejudicariam o usuário. O governo não reconheceu isso, mas acabou cedendo à pressão da opinião pública e revendo o texto. "As entidades fizeram uma leitura enviesada do texto e convenceram a opinião pública", comentou um assessor do Ministério da Saúde. "Por isso o governo decidiu abrir o debate das propostas com as diferentes entidades interessadas para tirar qualquer dúvida." No debate de hoje, garante o assessor do Ministério da Saúde, a discussão "começa do zero". A intenção é construir um texto conjunto que seria enviado posteriormente ao Congresso.