MP dos planos de saúde é modificada O governo está suprimindo da Medida Provisória 2.177, que trata dos planos privados de assistência à saúde, dispositivos que tinham sido incluídos na reedição anterior da Medida Provisória e que levantaram dúvidas por parte dos usuários e de órgãos de defesa do consumidor. Entre os dispositivos suprimidos estão o que criava planos de acesso, pelo qual o usuário passaria por uma espécie de triagem da operadora para a definição do médico e do laboratório, e o que estabelecia que para algumas doenças o tratamento seria parcial. De acordo com exposição de motivos assinada pelos ministros da Fazenda, da Justiça, da Saúde e da Casa Civil, divulgada hoje pela Presidência da República, a idéia é promover um amplo debate com a sociedade e o Congresso Nacional sobre o tema para somente depois encaminhar as propostas por projeto de lei.