MP dos planos de saúde vira projeto de lei A Medida Provisória (MP) 2.177-43, que prevê amplas mudanças nos planos de saúde, gerou uma grande confusão. Os órgãos de proteção aos consumidores, como o Procon e Idec, mais a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e entidades que representam os médicos dizem que a MP será prejudicial aos consumidores. Já a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) afirma que os órgãos de proteção aos consumidores interpretaram mal a MP e que esta só trará benefícios. Diante de tanta polêmica, o governo decidiu transformar a medida em projeto de lei, que deve tramitar no Congresso. O objetivo é dar mais tempo para debates e esclarecimentos sobre os pontos discutidos. Segundo Lúcia Helena Magalhães, assistente de direção do Procon, não há nada mal interpretado. "A ANS não diz claramente o que vêm a ser os planos de acesso", diz ela, referindo-se a uma nova modalidade de plano que será criada. Por este plano, o consumidor terá de passar por uma triagem, ou seja, por um clínico geral, que decidirá se o paciente necessita do atendimento de um especialista, como um cardiologista ou ortopedista. Além disso, o clínico geral é quem vai determinar o laboratório ou hospital que o paciente deverá usar. Lúcia concorda que este tipo de plano seria mais barato, mas os consumidores ficariam sujeitos à empresa de saúde. Ou seja: o clínico geral poderia deixar de encaminhar o paciente para um especialista devido ao custo do tratamento. "Este é o nosso medo". Além disso, a MP cria a possibilidade de as empresas de saúde fazerem subsegmentações - planos que cobrem doenças como câncer, mas não oferecem tratamento de quimioterapia. A ANS, por sua vez, explica que os consumidores terão liberdade para fazer qualquer tipo de plano. O órgão afirma que os consumidores poderão optar por planos com mais benefícios. Migração Outra questão bastante discutida é a migração dos consumidores cujos contratos foram assinados até janeiro de 1999 (antes da lei vigente), para os novos planos, até 2003. A ANS pretende criar um Plano Especial de Adesão, pelo qual os consumidores mudariam de plano sem perder a carência, com reajuste menor e maior cobertura de abrangência. "Na MP, há lacunas nas quais os consumidores podem ser transferidos para planos com menos benefícios e mais restrições. Pode ser uma armadilha", diz Lúcia Helena. A dúvida entre os consumidores é a de que seria obrigatória esta migração. "É apenas um convite. O consumidor não é obrigado a fazer esta mudança", diz Arystóbulo de Oliveira Freitas, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. "Aconselhamos os consumidores a não trocarem de plano enquanto o assunto não estiver claro para todos". A ANS diz que todos os pontos serão colocados em discussão pública. No entanto, Andrea Salazar, advogada do Idec, dispara: "Por que não colocaram em discussão antes de fazer a MP?"