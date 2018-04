MP entra com liminar contra seguro do BB O Ministério Público estadual do Rio de Janeiro propôs ação pública, com pedido de liminar, contra as mudanças implementadas no seguro Ouro Vida, do Banco do Brasil. De acordo com a ação proposta à 2ª Vara Empresarial de Falências e Concordatas do Rio, a companhia de seguros Aliança do Brasil, ligada ao banco, encerrou o produto unilateralmente em janeiro deste ano e transferiu os clientes para o seguro Ouro Vida Grupo Especial, com cobertura reduzida e aumento anual por faixa etária. A assessoria do Banco do Brasil no Rio disse que a instituição só vai se pronunciar amanhã sobre o assunto. No pedido de liminar, o Ministério Público solicita que seja mantido o Ouro Vida nas condições anteriores, sob pena de multa diária de R$ 20 mil. Pede também que a Aliança do Brasil seja obrigada a oferecer aos consumidores, em prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, formas de pagamento que não impliquem em venda casada. O argumento é que atualmente o seguro só é pago via cartão de crédito do banco ou em débito automático em conta que teria de ser mantida na instituição financeira. A ação requer ainda que seja declarada nula a não-renovação do seguro Ouro Vida, que suas condições sejam mantidas e que a seguradora seja condenada a devolver em dobro os valores recebidos dos segurados que excedam os fixados anteriormente.