MP facilita entrada do governo na Avibras A Medida Provisória que deve ser publicada hoje no Diário Oficial da União e trata da renegociação da dívida tributária federal permitirá que o governo federal se torne acionista da Avibras, maior fabricante de material bélico no País. O governo poderá aceitar ações em troca do pagamento da dívida da empresa com a União, que é de cerca de R$ 400 milhões. A proposta incluída na MP deve facilitar a reestruturação de empresas do setor de defesa que atuam na área de pesquisa e produção de equipamentos militares.