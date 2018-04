MP investiga fraudes de investimentos na Bovespa

Milhões de dólares de brasileiros transferidos para contas numeradas ou offshore estariam sendo reutilizados de forma ilegal em fundos de investimentos através da Bolsa de Valores de São Paulo no mercado brasileiro, sem o cumprimento e controle da própria regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Leia a íntegra da reportagem na edição desta quinta-feira, 27, de O Estado de S. Paulo Documentos e extratos bancários obtidos pelo Estado em Genebra apontam que clientes de bancos internacionais, como o Credit Suisse Zurique e HSBC Mônaco, teriam usado um circuito para abrir contas no exterior e ainda investir seus recursos em fundos no Brasil, com benefícios fiscais. A fraude é parecida ao que se investiga em relação Opportunity de Daniel Dantas. No caso do Opportunity, o banco oferecia a seus próprios clientes fundos que administrava. Os documentos bancários foram apreendidos em duas operações do Ministério Público no Brasil e parte dos documentos chegaram até Genebra. A suspeita de fraude começa agora a ser analisada por peritos, que se debruçam sobre milhares de páginas de extratos, informações sobre contas secretas e evasão fiscal.