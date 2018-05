MP libera R$ 380 mi para subsídio a etanol O governo federal publicou nesta quarta-feira, 10, no Diário Oficial da União a Medida Provisória 622, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 380 milhões para cobrir os encargos financeiros da União decorrentes do pagamento de subvenção econômica às unidades industriais produtoras de etanol combustível da Região Nordeste.