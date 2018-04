MP move ação contra presidente do Ibama O Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público de Rondônia entraram na última sexta-feira, na Justiça Federal, com uma ação civil pública contra o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Roberto Messias. A ação, por improbidade administrativa, acusa Messias de ter assinado a licença de instalação da usina hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira, em desacordo com a legislação ambiental. A ação pede ainda a saída dele do cargo e a aplicação de multa equivalente a 100 vezes o salário do presidente do Ibama. Procurado, o Ibama respondeu, por meio de sua assessoria, que Messias ainda não havia sido informado oficialmente sobre a ação e, por isso, não iria se manifestar.