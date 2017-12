MP quer cancelar contratos de montadoras do PR A Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público de Curitiba ingressou na Justiça com duas ações civis públicas, com o objetivo de anular os benefícios financeiros e fiscais concedidos pelo Estado do Paraná, durante a gestão do ex-governador Jaime Lerner (PSB), para as montadoras Renault e Volkswagen instalarem-se em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Segundo as investigações do Ministério Público, desenvolvidas desde 2001, a Renault teria recebido, entre 1996 e 1997, empréstimos do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Paraná (FDE) no valor de R$ 8,77 milhões. O contrato estipula que o empréstimo será pago depois de 10 anos sem juros ou correção monetária. Para a Volkswagen foram dados empréstimos no valor de R$ 166 milhões, entre 1997 e 1999, com previsão de pagamento somente depois de 26 anos, contados a partir de março de 97, também sem incidência de juros e correção monetária. O ex-governador garantiu, em nota, que os protocolos foram assinados de acordo com a legislação. As empresas não se pronunciaram. Na ação, o MP sustenta que "os financiamentos, da maneira como foram concedidos, são ilegais, tendo em vista que não havia lei autorizando dispensar a correção monetária". Para os promotores, a dispensa dos juros também seria ilegal, por não se ter exigido nenhuma contrapartida por parte das montadoras. Com o intuito de que não ocorra mais prejuízo, o MP pede tutela antecipada, para que sejam suspensos os benefícios dados às montadoras, fazendo com que elas recolham o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dentro do prazo normal. Pelo contrato com a Renault, o Estado permitiu que 99,5% do ICMS relativo à produção entre dezembro de 1997 e junho de 2006 seja pago entre 2012 e 2022. Para a Volkswagen, o parcelamento abrange 75% do ICMS relativo à produção entre agosto de 1997 e junho de 2015, com o pagamento ocorrendo entre os anos de 2016 e 2026. Em ambos não há incidência de correção monetária. Segundo cálculos do MP, o Estado já teria deixado de arrecadar, em razão desses benefícios, cerca de R$ 500 milhões.