MP regulamenta normas de combate à elisão fiscal O pacote tributário, anunciado nesta sexta-feira pelo governo, também regulamenta os procedimentos para a aplicação das normas de combate à elisão fiscal. A regulamentação foi incluída na MP 66, publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. O Diário Oficial circulou depois das 19 horas. Elisão fiscal é a forma pela qual o contribuinte deixa de pagar o imposto devido, mas dentro da legislação. É a chamada "brecha legal". Pela norma antielisão, porém, atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo serão desconsiderados pela Receita e o contribuinte, obrigado a pagar o tributo. Na regulamentação da MP serão passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que visem a reduzir o valor do tributo, evitar ou postergar o seu pagamento ou ocultar os verdadeiros aspectos do fator gerador. O secretário da Receita Federal, Everado Maciel, deu como exemplo a cisão de um empresa feita para fugir do pagamento de impostos. Se for constatada essa intenção, a Receita poderá desconsiderar a operação para efeitos de cobrança do imposto devido. Segundo Everardo, se o fiscal da Receita constatar a prática de elisão, o contribuinte poderá pagar o imposto devido sem multa. Caso não concorde com a decisão e entre com recurso, estará sujeito a multa. O secretário garantiu que as regras estabelecidas impedem o "julgamento subjetivo" dos fiscais. A autorização para a aplicação da norma "antielisão" pela Receita Federal foi dada pela Lei Complementar 104, de janeiro de 2001. De lá para cá, a Receita realizou vários seminários e encontros para preparar a regulamentação, que só agora ficou pronta. "Essa é uma matéria de fronteira", afirmou Everardo. Estímulo A MP 66 também cria um estímulo para que os contribuintes que movem processo nas esferas administrativas da Receita Federal contra a cobrança de tributos desistam do recurso. Ao desistirem expressamente e de forma irrevogável do recurso, os contribuintes poderão pagar o débito até o último dia útil de setembro, em parcela única, dispensados da correção dos juros até janeiro de 1999 e com desconto de 50% da multa devida. Na prática, a medida estende o benefício já concedido, em maio, para os contribuintes que tinham questionamentos na Justiça. A medida também vale para os contribuintes que têm dívida com o INSS. O objetivo do governo é estimular a desistência das ações e recursos e gerar arrecadação extra para o caixa da União. O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, informou que, com o benefício dado aos contribuintes que tinham ações na Justiça e resolveram pagar o débito, já foram arrecadados R$ 1,1 bilhão em julho e "valores significativos deverão ser recolhidos nos próximos meses", previu. Isso porque o pagamento pôde ser feito em seis parcelas. Everardo Maciel evitou, no entanto, fazer previsões de arrecadação com a nova medida. Patentes As empresas poderão deduzir do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL as despesas com pesquisa e desenvolvimento tecnológico de produtos. Além disso, o benefício fiscal será dado às empresas que tiverem suas patentes reconhecidas. "Todos os custos para o reconhecimento das patentes serão considerados em dobro para receber o benefício fiscal", informou Everardo, explicando que serão incluídos todos os gastos operacionais com o projeto, inclusive a instalação de laboratórios para o desenvolvimento do produto. "Estamos tentando estimular uma área na qual o Brasil é extremamente tímido", disse. "A Coréia do Sul dá de 10 a zero no registro de patentes e isso tem reflexo no balanço de pagamentos", disse o secretário.