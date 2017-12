MP sobre Cofins será votada amanhã, diz João Paulo O presidente da Câmara, João Paulo Cunha (PT-SP) afirmou que a Medida Provisória que acaba com a cumulatividade na Cofins e aumenta a alíquota de 3% para 7,6%, deverá ser votada amanhã ou quinta-feira pelo plenário. Hoje, segundo o vice-líder do governo na Câmara, Professor Luizinho, deverão ser votadas duas medidas provisórias que estão trancando a pauta: a que cria o Bolsa Família e a que lança o Programa Especial de Habitação Popular. Além dessas duas MPs, antes da votação da medida provisória da Cofins, os deputados terão de apreciar a MP que abre crédito extraordinário para o Ministério das Cidades, no valor de R$ 80 milhões. João Paulo Cunha reafirmou que não há necessidade de convocação extraordinária do Congresso Nacional no período de recesso. "Demos uma grande contribuição para a sociedade", afirmou o presidente da Câmara, referindo-se às votações no ano, incluindo a aprovação das reformas constitucionais (Previdência e tributária), que devem ser promulgadas na sexta-feira. Setor elétrico O presidente da Câmara, João Paulo Cunha (PT-SP), disse que o deputado Fernando Ferro (PT-PE), membro da Comissão de Minas e Energia da Câmara, deverá ser o relator da medida Provisória do setor elétrico que, entre outros, cria a Câmara Comercializadora de Energia Elétrica (CCEE). A outra MP do setor, que cria a Empresa de Pesquisa de Energia, deverá ser relatada pelo PTB, mas o partido ainda não indicou o nome do relator. A Comissão Mista que vai examinar as MPs foi criada ontem, e agora correrá prazo para apresentação de emendas. João Paulo deu as informações após participar da abertura do seminário "A Ética na TV e o Controle Social dos Meios de Comunicação", promovido pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara.