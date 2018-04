MP-SP vai investigar seguradoras de veículos

A Federação Nacional de Seguros Gerais (Fenseg), que representa as seguradoras de veículos, afirma que há cunho político nas denúncias contra o setor. "As práticas legítimas adotadas pelo mercado segurador têm sido questionadas como bandeira de projeção com claro intuito político", segundo nota da associação.

De acordo com o Ministério Público, as investigações irão apurar a existência ou não de diversos crimes, como falsidade ideológica, fraudes em sinistros, esquemas ilegais em leilões de automóveis sinistrados e formação de cartel na rede de oficinas credenciadas. Os promotores do Gaeco irão analisar a documentação que consta do relatório da CPI, que tem 250 páginas, de autoria do deputado Fernando Capez (PSDB), que também é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo.

A Fenseg alega que dos cerca de R$ 11 bilhões pagos em indenizações no ano passado decorrentes de sinistros de veículos, menos de 1% foi negado aos segurados. Para a federação, não se justifica a denúncia por formação de cartel ou práticas monopolistas, já que esse mercado é regulado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e conta com a participação de 84 empresas. No caso da rede de oficinas credenciadas, a Fenseg considera que essa é uma prática legítima e está prevista no contrato firmado entre seguradora e segurado. Acrescenta ainda que as companhias seguradoras respeitam o direito de livre escolha do segurado. A federação afirma que a atuação das seguradoras no mercado de automóveis recuperados de sinistros é legítima e que os procedimentos sobre a destinação desses veículos é de responsabilidade dos órgãos de trânsito estaduais e autoridades policiais.