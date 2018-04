MP vai contra reajuste de planos de saúde O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública com pedido de tutela antecipada contra os aumentos de planos de saúde por faixa etária aos consumidores com 60 anos ou mais, concedidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em junho e setembro de 2001. A denúncia foi enviada ao Ministério Público pela Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual. Foram denunciadas os aumentos concedidos pela ANS às operadoras: Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas; Associação de Médicos de São Paulo (Blue Life); Cigna Saúde Ltda (Amico); Intermédica - Sistema de Saúde Ltda e Unimed São Paulo Cooperativa de Trabalho Médico. De acordo com o Procon-SP, no dia 29 de junho de 2001, a entidade informou o Ministério Público Federal sobre a autorização concedida pela ANS, em novembro de 2000, para que 34 operadoras aplicassem reajuste por alteração de faixa etária em 457 planos, que atingem especificamente aos consumidores com 60 anos ou mais de idade, com percentuais que variam de 200 a 300% de aumento. Nestas autorizações, segundo o Procon-SP, a ANS especificava os porcentuais de reajuste por alteração das faixas etárias e apontava o número de anos para a diluição dos porcentuais de aumento. O Procon-SP destaca que na prática significa que os consumidores destes planos terão que arcar com esses valores por um longo período de tempo e que, somados aos reajustes anuais podem tornar muito difícil ou inviabilizar a permanência do associado no plano. O Procon-SP informa também que grande parte dos contratos que, em princípio serviriam como base para tais autorizações, não apresentam, as informações claras e precisas como determina o Código de Defesa do Consumidor (CDC). De acordo com o Procon-SP, alguns contratos não têm previsão de reajuste por faixa etária nem seus percentuais e, outros apresentam fórmulas obscuras, redigidas de modo a dificultar sua compreensão e alcance. Súmula n º 3 Outro ponto da ação é a publicação do dia 21 de setembro de 2001 da Súmula nº 3 pela ANS. O documento tem por objetivo padronizar a aplicação de reajustes por alteração de faixa etária nos contratos firmados antes da vigência da Lei 9.656/98, especificamente nos casos de consumidores com 60 anos de idade ou mais e também aos que já contam com 10 anos ou mais de plano. De acordo com o Procon-SP, a súmula restringe-se à validade formal da cláusula do contrato e não quanto aos eventuais percentuais de reajuste, quando previsto. De acordo com o Ministério Público e o Procon-SP os consumidores, sequer tinham conhecimento dos percentuais de aumentos a serem aplicados. Além disso, não é possível comprovar que a tabela apresentada à ANS seja a mesma praticada à época da contratação. Os técnicos do Procon-SP entendem que tal medida pode ser caracterizada como lesiva, por expor ainda mais os consumidores à aplicação de reajustes por vezes abusivos praticados pelas empresas. Ação Depois das denúncias realizadas pelo Procon-SP o Ministério Público Federal requereu na ação civil pública a concessão de tutela antecipada para que sejam suspensos os reajustes referentes a faixa etária acima de 60 anos já concedidos pela ANS, para suspender a Súmula nº 3 e, para que o dinheiro pago pelos consumidores destes planos sejam devolvidos em dobro em caso de suspensão dos reajustes. O Procon-SP informa que manterá os consumidores informados sobre o andamento da ação. Os consumidores que se sentirem lesados em razão de aumentos por alteração de faixa etária podem procurar um dos postos de atendimento pessoal do Procon-SP, munidos de cópia do contrato e dos boletos de pagamento, para análise e registro da reclamação.