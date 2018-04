MPF de Minas recorre à Justiça contra seguro-apagão Ministério Público Federal em Minas Gerais entrou hoje na Justiça Federal com uma ação civil pública, com pedido de liminar, para impedir a cobrança do chamado seguro-apagão aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados. Foram citadas a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial (CBEE) e a Cemig. O procurador Fernando de Almeida Martins argumenta que a cobrança é ilegal, uma vez que se "trata de um imposto camuflado de tarifa, que não poderia ter sido criado por medida provisória". Além disso, de acordo com ele, "o governo federal está jogando sobre o consumidor o custo do programa de racionamento", disse. O seguro-apagão foi criado através da Medida Provisória 14 pelo governo federal, com o objetivo de ressarcir as concessionárias de energia elétrica dos alegados prejuízos causados pelo programa de racionamento. Para tanto, foram autorizados os reajustes das tarifas de energia em 2,9% para os consumidores residenciais e em 7,1% para os industriais. Caso a Justiça acate o pedido de liminar, a cobrança do seguro em Minas estará suspensa e a Cemig terá que ressarcir em dobro os consumidores já a partir da cobrança da próxima conta de luz.