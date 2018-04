MPF recorre à Justiça contra seguro-apagão O Ministério Público Federal deu entrada em pedido de liminar contra a cobrança, em todo o Estado do Rio, do seguro-apagão. Os procuradores Antonio Canedo e Wanderlei Dantas alegam que o seguro-apagão é um empréstimo compulsório e só pode vigorar por meio de uma lei complementar. "Uma Medida Provisória não pode se transformar em lei complementar", diz o texto da ação, ajuizada na 1ª Vara Federal de Niterói, com pedido de liminar contra a União Federal, a Aneel, a Light, a Cerj e a CBEE para questionar a legalidade da Medida Provisória nº14- 21/12/2001 (seguro-apagão). A liminar pede a suspensão do pagamento, que já vem sendo cobrado do consumidor nas contas de luz das concessionárias Cerj e Light. Também pede que não seja cobrado o que ainda está previsto na MP, como o encargo pela aquisição de energia emergencial e o encargo de energia livre adquirida no mercado aberto de energia elétrica. Alegam os procuradores que estes encargos são ilegais, pois não dispões dos dois requisitos básicos de uma tarifa pública: a destinação da tarifa às concessionárias e a remuneração dos serviços por elas prestados. "Nenhum dos casos ocorre porque, na realidade, as concessionárias apenas arrecadam os valores, repassando o montante para uma empresa pública: a Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial -CBEE. Além disso, o consumidor não está pagando por um serviço prestado", diz a ação.