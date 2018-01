MRV se especializa na construção comercial na Flórida A Flórida, nos Estados Unidos, acaba de ganhar uma nova empresa de origem brasileira: a MRV International Corporation, primeira filial da construtora e incorporadora mineira MRV Engenharia no exterior, iniciando sua internacionalização. Fundada no final de 2002, a empresa se dedicará, inicialmente, à incorporação e construção de pequenos centros de compra (strip malls) e galpões industriais (warehouses). Com investimentos iniciais de US$ 4,5 milhões, a empresa já programou seis empreendimentos. O interesse da MRV pelos EUA começou em 1994, quando foi criado um grupo de estudos para avaliar oportunidades de negócios no país. Os trabalhos foram interrompidos em 1997, quando a empresa passou a programar a expansão que a levaria de Belo Horizonte a 27 cidades do Brasil. Com os novos mercados consolidados ou em vias de abertura, a MRV retomou as discussões sobre os EUA em 2000. "Existe um bom espaço para empresas de construção no mercado imobiliário local", afirmou o presidente da MRV Engenharia, Rubens Menin. Segundo eles, a instalação da filial norte-americana foi encorajada pelos casos de sucesso de empresas brasileiras que partiram para a internacionalização, como a siderúrgica Gerdau e o Grupo Votorantim. "Mas a maioria das empresas brasileiras não têm a cultura de se instalar no exterior", disse. Foco comercial Menin afirmou que a Flórida foi escolhida pela estabilidade e solidez de seu mercado. Com capital 100% brasileiro (a empresa foi aberta sem parceiros locais), a MRV International iniciará suas atividades num nicho diferente de sua controladora. Enquanto a MRV Engenharia é especializada em imóveis residenciais, a filial atacará o segmento comercial. A empresa já iniciou o processo de aprovação, junto às autoridades da Flórida, para construir seis empreendimentos. Estão previstos dois strip malls, nas cidades de Kendall e Pompano, e quatro galpões industriais (warehouses), em Tamarac, Coral Springs, Hanandlle e Doral. O menor projeto será o galpão de Hanandlle, com 1,5 mil m² de área construída. O maior será o strip mall de Kendall, cuja área de lojas somará 9 mil m², dentro de um terreno de 36 mil m². Os strip malls são um tipo de pequenos shopping centers, semelhantes às galerias de rua existentes nas grandes cidades brasileiras. Os estabelecimentos agrupam geralmente lojas franqueadas de grandes redes, como a cadeia de fast food McDonald´s ou a locadora de vídeos Blockbuster. Conforme Menin, os strip malls têm boa aceitação em cidades norte-americanas de pequeno e médio porte. Leia mais sobre o setor de Construção Civil no AE Setorial, o serviço da Agência Estado voltado para o segmento empresarial.