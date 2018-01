MS apela a SP pela suspensão de barreiras à entrada de carne O secretário da Agricultura de Mato Grosso do Sul, Dagoberto Nogueira, reuniu-se pela manhã com o secretário paulista, Antônio Duarte Nogueira Júnior, para tentar suspender a decisão adotada em São Paulo de barrar qualquer produto de origem animal do estado vizinho. A decisão está em vigor desde a semana passada, após o primeiro foco de febre aftosa, em Eldorado (MS). De acordo com a assessoria de Nogueira Júnior, a reunião começou com um encontro entre técnicos dos dois Estados, em seguida os dois secretários discutiram a imposição de barreiras na divisa por parte dos paulistas e as conversas seguem durante a tarde. O secretário sul-mato-grossense pede que haja uma flexibilização por parte do paulista para alguns produtos fora da região na qual foram constatados focos de febre aftosa, no sul do Estado. Minas Gerais Ontem, o Estado de Minas Gerais anunciou que continuará restringindo a entrada de todos os animais provenientes do Mato Grosso do Sul, apesar da decisão tomada na última sexta-feira, em reunião com representantes de 15 Estados e do Distrito Federal. O acordo entre estes representantes foi de que os Estados iriam flexibilizar a restrição da entrada de animais suscetíveis à febre aftosa (bovinos, bubalinos, suínos, caprinos e ovinos) além de aves e pescado, para os municípios de fora da área definida pelo ministério. Segundo o diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Altino Rodrigues Neto, o Estado aguardava a publicação, pelo governo do Mato Grosso do Sul, de um decreto ampliando a área em estado de emergência sanitária de 25 para 50 quilômetros a partir de Eldorado. "Como não foi publicado, o processo (de entrada de animais) não foi alterado.