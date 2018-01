MS dá incentivos fiscais para usinas de álcool A doze dias de deixar o comando do Mato Grosso do Sul, o governador Zeca do PT assina nesta terça-feira acordo para a concessão de incentivos fiscais a três usinas de açúcar e de álcool e uma fábrica de leite em pó no Estado, cujos investimentos previstos somam R$ 1,6 bilhão. Pelo acordo, o governo isenta os produtos em até 67% do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por até 15 anos. O Grupo Benedito Coutinho, que já produz açúcar em álcool em Rio Brilhante, vai construir uma segunda unidade, em Dourados. Com investimento de R$ 683 milhões e geração de 2.309 postos de trabalho, a usina Eldorado deve processar 4 milhões de toneladas, produzir 216 mil toneladas de açúcar e 204 milhões de litros de álcool por safra de cana-de-açúcar. O Grupo Santa Adélia, que há 77 anos tem unidade em Jaboticabal (SP), prevê investimento de R$ 528 milhões, no município sul-mato-grossense de Paranaíba. A usina deve processar 3 milhões de toneladas de cana, produzir 148 mil toneladas de açúcar e 172 milhões de litros de álcool por ano safra. A Graber Sistemas de Segurança, empresa paulista da área de segurança e vigilância que já investe em agricultura e pecuária em São Paulo, anuncia a instalação de unidade sucroalcooleira em Sidrolândia. Para isso, deve investir R$ 446 milhões na usina Vale do Vacaria, que deve processar 4 milhões de toneladas, 290 mil toneladas de açúcar e 170 milhões de litros de álcool por ano. Por fim, o governo do Mato Grosso do Sul anuncia que concederá incentivos fiscais à Lactis Agroindustrial, também em Sidrolândia na construção da primeira unidade produtora de leite em pó do estado. O empreendimento, de R$ 9,7 milhões, deve processar 120 mil litros de leite por dia e tem capacidade para produzir 2,5 mil toneladas de leite em pó por ano.