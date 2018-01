M.Stanley retifica: Meirelles no BC é um passo na direção certa Após ter dito que o nome do ex-presidente mundial do BankBoston, Henrique Meirelles, para o Banco Central no próximo governo não é suficiente para elevar a recomendação da dívida brasileira, o estrategista senior de renda fixa para América Latina do banco Morgan Stanley, Jaime Valdívia, esclareceu à Agência Estado que Meirelles é "um passo na direção certa". Ele reafirmou que o banco está mantendo a recomendação de mercado para os títulos da dívida brasileira, hoje em "underweight" (peso abaixo da média), com base na avaliação dos fundamentos da economia brasileira. "A indicação de Henrique Meirelles, para o Banco Central, e a nomeação de Antonio Palocci para o Ministério da Fazenda são passos na direção certa e nós vamos esperar para ver o conjunto de políticas econômicas que eles vão propor para resolver a situação atual da economia brasileira", disse Valdívia. "Se as políticas da nova administração indicarem que eles vão endereçar os problemas dos fundamentos da economia brasileira, então estaríamos dispostos a reconsiderar a nossa recomendação de mercado para a dívida do Brasil".