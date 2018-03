MT deflagra operação de combate à sonegação fiscal

As buscas estão sendo realizadas hoje em 27 empresas e escritórios comerciais, além de em endereços residenciais. A operação é realizada com apoio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). As ordens judiciais estão distribuídas em Cuiabá e Várzea Grande, além de outros sete municípios: Rondonópolis, Sapezal, Paranatinga, Água Boa, Barra do Garças, Alto Araguaia e Sorriso. Também serão cumpridos mandados de busca e prisão nas cidades de Orlândia (SP) e Santa Rita do Araguaia (GO).

Segundo informações da polícia, as investigações constataram que empresas foram constituídas em nome de "laranjas" e algumas estão em nome dos seus reais proprietários. A polícia descobriu que as empresas utilizavam-se de incentivos fiscais, regimes de tributação especiais para retirar mercadorias com reutilização de notas fiscais eletrônicas, ou incentivavam os motoristas com recompensa financeira a "furar" os postos fiscais.