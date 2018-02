Mubadala compra a IMX, sócia do Rock in Rio

O empresário Eike Batista vendeu a participação que detinha na IMX, por meio do grupo EBX, para a Mubadala Development Company, empresa de investimento e desenvolvimento de Abu Dhabi. Com isso, a Mubadala se torna acionista majoritário da holding de negócios nos segmentos de esportes e entretenimento na América do Sul.

Em comunicado, a IMX informou que "a mudança na participação não afeta a programação dos eventos anunciados pela IMX". Questionada sobre a participação acionária, a empresa informou que não irá comentar. A holding também não divulgou o valor da transação. Entre os ativos da IMX, estão o Rio Open, evento de tênis da América do Sul, a Plataforma de Golfe (Brasil Champions, CBG Pro Tour e Aberto Brasil); os jogos da NBA no Brasil realizados em 2013 e 2014; o Bowl Jam (mundial de skate); o mundial e o brasileiro 4x4 de Futevôlei. Além disso, a empresa faz parte da sociedade na Rock World S.A, detentora da marca Rock in Rio e tem uma joint venture com o Cirque Du Soleil.

A Mubadala Development foi criada em 2002 pelo governo de Abu Dhabi. O objetivo foi criar um agente de diversificação da economia do País, de acordo com o site da empresa. A companhia é focada no desenvolvimento e investimentos em diversos setores, com portfólio avaliado em US$ 60,8 bilhões. O fundo soberano é um dos principais credores de Eike Batista.