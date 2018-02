Múcio: governo está sereno quanto à crise nos EUA Ao relatar a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o ministério, realizada hoje, o ministro de Relações Institucionais, José Múcio, disse que o governo encara com serenidade a crise no mercado americano. Ele relatou que, durante o encontro, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, avaliou que o Brasil não enfrenta problemas no atual momento e que os bancos brasileiros estão numa situação, segundo ele, consolidada. "Esse é um problema do mundo, mas o tom do governo é de serenidade", disse Múcio. "O mercado americano representa de 15% a 17% da nossa balança comercial, mas a abertura de novas fronteiras nos dá essa serenidade", completou. Ele observou, no entanto, que o governo está atento pois os Estados Unidos são o grande comprador e parceiro do mundo.