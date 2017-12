Mudança ainda gera dúvidas, diz aposentada

Cansada de gastar com aluguel, a técnica de enfermagem Donaria Barbosa, de 60 anos, que também é aposentada, tinha o sonho de construir uma casa com o marido, Júlio, mas faltavam recursos. Funcionária do Sindicato dos Aposentados, foi apresentada ao crédito consignado pelo Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil em São Paulo.

De acordo com Donaria, as parcelas do crédito consignado, que serão pagas ao longo de 60 meses, comprometem uma faixa pequena do salário, apenas 11,6%. Apesar disso, a aposentada também está endividada no cartão de crédito, porém num nível maior. "Tivemos outros custos da obra."

Ainda longe do limite do comprometimento da renda para consignado, o aumento de 5%, destinado para quitação do cartão de crédito, é uma boa notícia para Donaria. Não é, contudo, o que ela pretende fazer. "(Posso usar) quando entrar o décimo terceiro, talvez. Preciso ver como funciona, ainda tenho muitas contas à pagar."