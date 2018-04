Mudança de hábitos se consolida na periferia

No Jardim Ângela, bairro pobre na zona sul da capital paulista, a desempregada Josefa Pereira da Silva, 28 anos, se agarrava a alguns sabonetes e xampus, auxiliada pela filha Karina, enquanto escolhia mais alguns produtos. Ela trocou o xampu Dimension (R$ 4,99) pelo Clear (R$ 8,99). "Estou investindo no que rende e fica bom. Meu cabelo aceitou bem esse xampu, então vale a pena gastar mais por um produto melhor", conta. De acordo com Fernando Gomes e Guilherme Soares, encarregados do supermercado Satmo - uma rede de quatro lojas espalhadas pela região -, a seção de higiene pessoal é uma das que vem apresentando maior crescimento de vendas nos últimos tempos. Para aproveitar a maré favorável, a direção da rede varejista tem intensificado as negociações com a indústria. Assim, consegue oferecer mais promoções. "Nosso folheto de ofertas normalmente tinha uns 10 produtos de higiene pessoal com desconto. Hoje, é o dobro", diz Soares. No mesmo supermercado, Maria Rita Souza Santos, 48 anos, auxiliar de limpeza, com uma renda mensal de R$ 800, também investia na escolha do xampu, do sabonete e do creme dental. "Antes comprava a Sorriso, agora levo a Colgate. Pago mais e levo o melhor para casa. Os outros produtos não têm o mesmo resultado", diz. A dona de casa Zenilda Moura da Silva, de 33 anos, também trocou de marca recentemente. O xampu Seda (R$ 3,68) foi substituído. Agora ela usa a marca Clear, quase 150% mais cara. "Resolvi investir e gastar mais com esses produtos", diz. No mesmo bairro, em uma loja de produtos de beleza, também é possível confirmar o que mostram os dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), que apontam um crescimento de 18% nas vendas do setor no primeiro semestre. Segundo Verônica Silva, funcionária da Perfumaria Branca, na Avenida M?Boi Mirim, essa mudança no perfil do consumidor começou de dois anos para cá. Em um ano, as vendas aumentaram 10% na loja, onde trabalham cinco vendedoras. No local, as marcas populares dividem espaço com outras, com xampus a até R$ 60. "O pessoal por aqui está cada vez mais exigente, não gosta de qualquer coisa. A maioria quer ter a certeza de que está levando um produto de qualidade. Por isso, o que vende mais são as marcas mais conhecidas", afirma Verônica.