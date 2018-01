Mudança deve preservar conquistas, diz Malan, na despedida Em seu discurso de despedida, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, desejou que o governo Lula possa entregar o País em uma situação melhor do que a que recebeu. "Como estou seguro que estamos fazendo no governo Fernando Henrique Cardoso", disse. O ministro destacou as palavras "mudança" e "esperança" ? usadas diversas vezes no discurso de posse de Lula, ontem - e afirmou "ninguém, em sã consciência, pode ser contra nenhuma das duas, desde que seja mudança para melhor e preserve conquistas que devem ser preservadas". Malan afirmou ainda que nunca fez nenhuma distinção entre econômico, político, ético e moral. De acordo com ele, é porque as pessoas mudam que o Brasil conseguiu melhorar em quatro aspectos, que passou a destacar: em relação ao contexto internacional adverso, que previu que continuará neste ano; no déficit em conta-corrente que, de acordo com ele, terminará 2002 abaixo de 2% do PIB com aumento da produção doméstica e das exportações "que veio para ficar"; na dinâmica da dívida doméstica, Malan disse que os superávits primários da magnitude que o Brasil tem realizado podem equilibrar ou até reduzir a relação da dívida-PIB; e na dinâmica eleitoral e política. Sobre isso, Malan destacou que "o Brasil chegou a um nível de maturidade política que não encontra paralelo". De acordo com ele, a oposição mudou por não discutir hoje se o governo deve ou não manter o orçamento equilibrado, a inflação sob controle e respeitar contratos. Malan reiterou que isso ajudou para que as contribuições com o clima de eleição fossem gradualmente reduzidas. O ministro disse discordar das críticas feitas ao governo Fernando Henrique Cardoso por não ter feito a economia crescer a taxas mais razoáveis. Malan lembrou nesse sentido que isso não depende de decisões voluntárias de governo e destacou que a economia brasileira nunca foi tão competitiva e nunca se construiu uma base tão sólida para o crescimento sustentado como no governo FHC. Sem fazer qualquer referência ao novo governo, Malan também afirmou não ser correta a percepção de que a preocupação com a área social começa agora. Ele citou pesquisas sobre a área social, que começam a ser divulgadas, mostrando "grandes avanços" nessa área e disse que "se está por fazer não deveria obscurecer o feito". Ele agradeceu à família e as equipes com quem trabalhou no BC e no Ministério da Fazenda e elogiou o ministro Palocci, que segundo Malan, demonstrou grande sensatez, equilíbrio e profissionalismo na coordenação do período de transição e na montagem de sua equipe. E, ainda defendendo a gestão do governo FHC, Malan afirmou que "a história haverá de fazer justiça ao governo Fernando Henrique quando se recuperar um senso de perspectiva que a muitos falta hoje". Veja o índice de notícias sobre o Governo Lula-Os primeiros 100 dias e a área econômica Veja o índice de notícias sobre a transição na área econômica