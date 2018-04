Mudança diária de regras confunde mercados A confusão gerada após a adoção do sistema de câmbio flutuante na Argentina está provocando uma série de dificuldades ao sistema financeiro e ao mesmo tempo levando os argentinos a comprar e vender dólares. Fontes do sistema financeiro informaram à Agência Estado que as regras do jogo mudam todo dia e de acordo com a intensidade do panelaço deste ou daquele setor. Segundo uma fonte de uma das principais instituições financeiras instaladas no país, o regime duplo de câmbio está funcionando por espasmos. "Todos os dias chegam logo cedo três a quatro comunicados do Banco Central alterando as regras que haviam sido definidas na véspera", criticou essa fonte. Ainda de acordo com a fonte, os bancos não têm idéia de como vão fechar seus balanços em janeiro, se em pesos ou em dólares. Os bancos nem sabem mesmo se terão de assinar novos contratos em pesos ou em dólares com seus clientes. A confusão é total. Isso, de alguma forma, se deve ao fato de que o país não teve política monetária nos últimos anos. Leia o especial