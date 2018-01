Mudança na legislação cambial não terá tratamento especial O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse hoje à Agência Estado que o projeto de lei que reformula a legislação cambial e liberaliza este mercado não terá tratamento especial na Casa. Segundo Renan, que subscreve o projeto encabeçado pelo líder do governo no Congresso, senador Fernando Bezerra (PTB-RN), a proposta seguirá os procedimentos normais de tramitação dos projetos, sem prioridade sobre outras matérias. "Não há consenso em torno da proposta. Por isso, estamos lançando a discussão. O Senado fará audiências públicas, debaterá o tema de forma aprofundada e votará a matéria seguindo seus procedimentos normais", afirmou Renan, destacando a importância do tema, especialmente pelo fato de a legislação cambial vigente ser muito antiga. Após sua apresentação em plenário, que ocorrerá hoje à tarde, o projeto será encaminhando, além da Comissão de Constituição e Justiça, a uma comissão de mérito, neste caso provavelmente a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Normalmente, projeto de lei do Senado tem caráter terminativo, ou seja, após votado na comissão é remetido diretamente à Câmara dos Deputados, sem passar pelo plenário. Mas temas grandes e polêmicos podem ser examinados em mais de uma comissão e, também, pelo plenário da Casa, o que faz o processo alongar-se. Apresentação do projeto O projeto de reforma da legislação cambial - antecipado pelo Estado - será apresentado oficialmente hoje, às 15 horas, em solenidade no Senado, com participação de representantes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e de outras entidades empresariais. O principal objetivo da mudança na legislação cambial é eliminar custos financeiros da exportação e dar liberdade para que os exportadores internalizem (tragam para o Brasil) as divisas que recebem por suas vendas quando a taxa de câmbio for favorável. Atualmente, o prazo para internalizar o dinheiro é de até 210 dias.