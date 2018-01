Mudança na política econômica já está em curso, assegura Dirceu A mudança na política econômica reivindicada por uma ala do PT liderada por 15 deputados federais já está em curso, garantiu hoje o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Porém, o ministro esclareceu previamente que essa ala do partido não fala em nome do PT, nem da bancada, pois também há políticos dentro do partido que manifestam apoio claro ao governo e à política econômica. Em relação ao que pede essa ala do PT, que reúne cerca de 800 militantes, Dirceu afirmou que ?as reservas do País já estão sendo recompostas, inclusive eles reconhecem isso?. Mas destacou que a redução de juros necessita de condições para que aconteça. ?Não basta um ato de vontade política?, afirmou. Para o ministro, o governo já vem promovendo mudanças na política econômica capazes de resultar na queda das taxas. Ele cita que a Selic, a taxa básica de juros da economia, estava em 25% ao ano na entrada do novo governo e agora já está em 16,25%. ?De maneira lenta e gradual, o Brasil seguirá reduzindo juros e poderá trabalhar para uma redução de superávit, contanto que se administre também a dívida interna.?