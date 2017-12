Mudança na presidência da Anatel não assusta mercados A troca de Luiz Guilherme Schymura por Pedro Jaime Ziller na presidência da Anatel foi assimilada com tranqüilidade pelo mercado. Isso aconteceu principalmente porque Ziller enfatizou seu compromisso com o cumprimento de contratos e com o não rompimento de regras. As ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Brasil Telecom subiu 1,57% e Embratel ON ganhou 0,68%. Após oito sessões consecutivas em alta, o Ibovespa ? índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ? caiu 1,09%, para a mínima do dia, de 23.320 pontos. O volume financeiro atingiu R$ 1,634 bilhão, ratificando a observação de operadores de que os estrangeiros continuam direcionando parte de seus recursos para o pregão da Bovespa. A percepção de que os cenários interno e externo se mantêm favoráveis e o fluxo de recursos positivo inibiu hoje a reação do mercado à decisão do Banco Central (BC) de comprar dólar diretamente para recompor as reservas do País. A expectativa era de que, com a decisão do BC, o volume de dólares no mercado ficasse menor e, com isso, a moeda norte-americana apreciasse frente ao real. Isso não aconteceu e o dólar fechou no patamar mínimo desta quarta-feira, cotado a R$ 2,8580 na ponta de venda dos negócios, em baixa de 0,35% em relação às últimas operações de ontem. As taxas de juro voltaram a cair nesta quarta-feira, indicando que o mercado está menos cauteloso na avaliação do cenário de médio prazo. Hoje, a razão do bom humor foi o fato de o dólar ter fechado o dia em queda apesar de o Banco Central ter anunciado que poderá comprar a moeda diretamente do mercado para recompor reservas. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os contratos com taxas pós-fixadas (DIs) com vencimento em julho fecharam com taxa de 15,46% ao ano, ante 15,58% ao ano ontem.