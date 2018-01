Mudança na tributação sobre ganhos de capital A Câmara dos Deputados impôs uma derrota ao governo, modificando a Medida Provisória (MP) 692, que elevou a tributação sobre ganhos de capital, ao mesmo tempo que, no Senado, o relator de outra MP, a 694, Romero Jucá, mantinha a isenção do Imposto de Renda (IR) sobre um conjunto de aplicações. As alterações são positivas para o mercado imobiliário, que enfrenta uma grave crise, sem perspectivas de solução a curto prazo e mesmo a médio prazo.