Mudança nas normas do SFH O governo planeja mudanças nas normas do Sistema Financeiro da Habitação. Técnicos do Ministério da Fazenda, Banco Central (BC), Caixa Econômica Federal (CEF) e Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano estudam a possibilidade de trocar o indexador da caderneta de poupança, que é a Taxa Referencial (TR), por um índice de preços ao consumidor. As prestações dos imóveis financiados também passariam a ser reajustadas por esse índice de preço. Com essa alteração, o governo quer elevar o volume dos depósitos na caderneta, principal fonte de financiamento da casa própria. Atualmente, a rentabilidade baixa da caderneta não tem atraído o investidor.