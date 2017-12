Mudança no imposto de bebida reduz sonegação, diz Receita O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, afirmou nesta sexta-feira que a decisão de elevar a alíquota do PIS e da Cofins para o setor de refrigerantes e cervejas, caso não seja feita a opção de recolher os tributos com base numa alíquota específica que recai sobre cada litro produzido, deveu-se à grande evasão fiscal no setor. Para aquelas empresas que decidirem permanecer no atual sistema, no qual a cobrança incide sobre o preço do produto, a alíquota da Cofins subirá de 7,6% para 11,9%, e a do PIS, de 1,65% para 2,5%. ?Estamos fechando uma verdadeira porta para a sonegação?, disse. A nova regra consta da Medida Provisória 164, que estabelece a cobrança desses tributos sobre bens importados, publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União com data de quinta-feira. O controle eletrônico da Receita e de secretarias da Fazenda dos Estados sobre o volume produzido será estabelecido a partir do segundo semestre, quando as empresas terão de iniciar a instalação de equipamentos para medir a quantidade de bebida fabricada, e deverá estar concluído até 1º de janeiro de 2005. A oportunidade para a empresa optar por uma sistemática ou outra de cálculo do PIS/Cofins tem a finalidade de evitar questionamentos na Justiça, que tenderiam a surgir caso a regra de aplicação de tarifas específicas fosse adotada como norma obrigatória. Rachid argumentou que a nova regra havia sido proposta por parlamentares durante as discussões da reforma tributária no Congresso e foi aceita pela Receita Federal. O secretário disse ainda que o setor de bebidas foi previamente avisado da iniciativa, bem como do prazo de 24 horas para fazer a opção. Esse prazo venceu às 18 horas de hoje. ?Não há interesse nenhum da Receita em surpreender os setores, mas de esclarecer ao máximo para que as normas tributárias sejam plenamente cumpridas?, disse.