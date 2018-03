Mudança no IR pode aumentar sonegação O aumento da alíquota máxima do Imposto de Renda para 35%, como ensaia o governo, ao invés de aumentar a arrecadação pode resultar no crescimento da sonegação. É a opinião do tributarista Rubens Branco, manifestada no programa Conta Corrente, da Globo News. Ele lembrou que, até 1989, já o País já teve alíquotas maiores, de até 45%. Mas, ao contrário de rechear os cofres da Receita, o que se viu foi o aumento da sonegação. Explicou que quando essa alíquota máxima caiu para 25% e, posteriormente, subiu para 27,5%, houve um aumento de 20% na arrecadação do IR. Para o tributarista, o governo está indo na contramão da história. Acentuou que a Receita Federal já fez vários estudos e se concluiu que, diante da estratificação de salários no Brasil, cobrar mais dos que ganham mais de 10 mil reais (por mês) não servirá para reduzir o tributo dos que ganham menos. Premissa enganosa De acordo com Rubens Branco, o governo está dizendo que vai aumentar as deduções e abatimentos para quem ganha menos e vai diminuir para quem ganha mais. "O governo parte da premissa de que todos os que ganham mais vão passar a pagar o imposto ´bonitinho´. Acontece que, na faixa de 35%, passa a ser interessante para as pessoas pensarem em não pagar o imposto corretamente. Então, o que vai acontecer? O governo vai arrecadar menos, porque pensa contar com uma arrecadação maior dos que ganham mais, e o que ele vai ter no final das contas é o aumento da sonegação, o que vai contra o que o governo está querendo, que é incentivar a economia e produzir novos empregos." Rendimentos financeiros Contudo, para os rendimentos financeiros a alíquota máxima, no projeto do ministro Antônio Palocci Filho, continuará de 20%. E a explicação é simples. Para Rubens Branco, se aumentar a tributação haverá uma fuga de capitais, o que não interessa a um País necessitado de investimentos externos, como o Brasil.