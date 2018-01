Mudança no SFH em vista O Banco Central (BC) deve anunciar nas próximas semanas medidas que alteram o Sistema Financeiro da Habitação (SFH). O presidente do BC, Armínio Fraga, admite que a utilização da Taxa Referencial (TR) como taxa de correção dos financiamentos feitos pelo SFH não tem funcionado. Segundo ele, o estudo elaborado por sua equipe contempla mudanças no uso da TR.