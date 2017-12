Mudança por MP pode barrar modelo elétrico no Supremo As medidas provisórias que estabelecem o novo modelo do setor elétrico poderão fazer com que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofra um revés no Supremo Tribunal Federal (STF). Ministros do STF ouvidos observaram que, em julgamentos recentes, o tribunal tem seguido a orientação de que é vedada a utilização de MP como instrumento legislativo para alterar emendas constitucionais promulgadas a partir de 1º de janeiro de 1995. Essa é a principal argumentação adotada pelos advogados do PSDB, que na segunda-feira protocolaram duas ações questionando as MPs. O PFL já anunciou que pretende fazer o mesmo. "O Supremo não admite medida provisória para tratar de matéria colocada em emenda constitucional a partir de 1995", afirmou reservadamente um dos integrantes do Supremo. "É bastante semelhante (a um julgamento ocorrido em 1999)", observou outro ministro. Em maio de 1999, a pedido do PC do B e do PSB, os ministros do STF suspenderam trechos da medida provisória 1819 que regulamentava o setor de energia elétrica. Na ocasião, os ministros concluíram que a proibição do uso de MP para alterar emendas promulgadas a partir de 1995 está prevista no artigo 246 da Constituição Federal de 1988. A decisão liminar foi tomada cinco dias após a ação ter sido distribuída ao então ministro do STF Néri da Silveira. Julgamento pode ficar para próximo ano Por enquanto, não há previsão de quando os ministros do STF analisarão as ações do PSDB. Em tese, é possível que o julgamento ocorra antes de sexta-feira, que é o último dia normal de trabalho no tribunal e quando haverá julgamento plenário. Até sexta, deverá haver uma definição sobre qual o destino que o Supremo dará à ação direta de inconstitucionalidade (Adin) e à reclamação do PSDB, que têm pedidos de liminar e foram protocoladas no tribunal pelos tucanos contra a MP do setor elétrico. A partir de sábado, o Poder Judiciário estará em recesso. Assim como os outros tribunais, o Supremo somente voltará a funcionar normalmente em fevereiro do próximo ano. Tradicionalmente, os ministros que ficam responsáveis pelos plantões no STF evitam dar decisões polêmicas e que tenham repercussões sobre políticas de governo. Em geral, eles limitam-se a pedir informações às partes envolvidas nas ações, adiando as decisões para quando o tribunal estiver funcionando plenamente. Em janeiro, o plantão no Supremo será dividido entre o presidente da Corte, Maurício Corrêa, e seu vice, Nelson Jobim.