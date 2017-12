Mudanças da nova carteira do Ibovespa A Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa - divulgou hoje a nova carteira do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa. Além do aumento da participação das ações da Globo Cabo e redução da Eletrobrás (veja link abaixo), outras alterações foram significativas na nova composição da carteira. A participação da Petrobras, somando as ações ordinárias (ON, com direito a voto) com as preferenciais (PN, sem direito a voto), caiu de 12,51%3 para 11,150% no peso do novo Índice. A participação de Petrobras PN foi reduzida de 10,126% para 8,510%. As ações de empresas do setor de telecomunicações também merecem atenção do mercado. A Telemar sofreu redução de sua participação de 11,287% para 10,371%, enquanto que a Telesp PN já não deixa mais dúvidas de que vai voltar para o Ibovespa: aumentou sua participação de 0,544% para 0,598% na nova cateira em relação à segunda prévia. As novas ações do Ibovespa Na terceira prévia da nova carteira do Ibovespa, sete novos papéis entraram na composição do Índice. O setor de telecomunicações contou com a inclusão de Telemig Participações PN (0,873%), Tele Leste Celular PN (0,757%), Tele Celular Sul ON (0,724%), CRT PNA (0,682%) e CRT Celular PNA (0,648%). Gerdau PN (0,696%) também foi adicionada ao Índice. Comparada à carteira vigente, foram excluídas as participações de Geração Tietê PN, Duratex PN e Copesul ON. Confira a carteira do Ibovespa para o período de setembro a dezembro: Código Ação Tipo Participação (%) ACES4 ACESITA PN * 1,307 ARCZ6 ARACRUZ PNB 0,556 BESP4 BANESPA PN * 2,716 BBDC4 BRADESCO PN * 4,73 BRAP4 BRADESPAR PN * 0,386 BRHA4 BRAHMA PN *INT 0,897 BBAS3 BRASIL ON *EJ 0,204 BBAS4 BRASIL PN *EJ 0,968 TCSP3 BRASIL T PAR ON * 1,549 TCSP4 BRASIL T PAR PN * 4,377 TEPR4 BRASIL TELEC PN * 0,984 CLSC6 CELESC PNB 1,084 CMIG3 CEMIG ON * 0,172 CMIG4 CEMIG PN * 3,816 CESP4 CESP PN * 0,81 CPLE6 COPEL PNB* 1,108 CPNE5 COPENE PNA* 0,295 CRGT5 CRT PNA* 0,682 CRTP5 CRT CELULAR PNA* 0,648 ELET3 ELETROBRAS ON * 2,306 ELET6 ELETROBRAS PNB* 3,865 ELPL4 ELETROPAULO PN * 0,647 EMBR3 EMBRAER ON 1,47 EMBR4 EMBRAER PN 0,82 EBTP3 EMBRATEL PAR ON * 2,177 EBTP4 EMBRATEL PAR PN * 4,789 GRSU3 GERASUL ON * 0,245 COGU4 GERDAU PN * 0,696 PLIM4 GLOBO CABO PN 8,022 INEP4 INEPAR PN * 0,705 PTIP4 IPIRANGA PET PN * 0,499 ITAU4 ITAUBANCO PN * 1,675 ITSA4 ITAUSA PN 1,676 KLAB4 KLABIN PN 0,419 LIGH3 LIGHT ON * 0,766 PETR3 PETROBRAS ON 2,64 PETR4 PETROBRAS PN 8,51 BRDT4 PETROBRAS BR PN * 0,507 SBSP3 SABESP ON * 0,846 CSNA3 SID NACIONAL ON * 0,789 CSTB4 SID TUBARAO PN * 0,699 CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 0,498 TCSL3 TELE CL SUL ON * 0,724 TCSL4 TELE CL SUL PN * 1,188 TCOC4 TELE CTR OES PN * 1,521 TLCP4 TELE LEST CL PN * 0,757 TNEP4 TELE NORD CL PN * 0,929 TNLP3 TELEMAR ON * 1,919 TNLP4 TELEMAR PN * 8,452 TMCP4 TELEMIG PART PN * 0,873 TERJ4 TELERJ PN * 0,713 TLPP4 TELESP PN * 0,598 TSPP4 TELESP CL PA PN *ES 4,308 TRPL4 TRAN PAULIST PN * 0,653 USIM5 USIMINAS PNA ED 1,174 VCPA4 V C P PN * 0,391 VALE5 VALE R DOCE PNA 3,245 QUANTIDADE TEORICA TOTAL 100 * cotação por lote de mil ações