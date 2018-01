Mudanças na carta de crédito da CEF A diretoria da Caixa Econômica Federal (CEF) estuda um projeto que pretende conceder aos mutuários pelo sistema de carta de crédito a possibilidade do uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Neste caso, o Fundo seria usado para abater parte do saldo devedor ou para reduzir o valor das parcelas. Atualmente, o mutuário desse sistema pode usar o Fundo apenas na entrada do financiamento. De acordo com Nédio Henrique Rosselli, gerente de Mercados da Caixa Econômica Federal, para que tenha essa vantagem, o mutuário terá que atender a algumas exigências que fazem parte do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Isso quer dizer que ele não poderá ter um contrato antigo do SFH e também não poderá ter outro imóvel para moradia na mesma cidade. Depois de analisado pela diretoria da CEF, o projeto vai para aprovação do Conselho Curador de FGTS. A previsão da CEF é de que o novo sistema já esteja em funcionamento no início do segundo semestre. A carta de crédito existe desde 1996. Desde que foi criado, o sistema já concedeu 167 mil cartas. Neste produto não há limitações para o preço do valor do imóvel e a carta de crédito pode ser feita no valor total do bem. A taxa de juros é de 12% ao ano. Veja no link abaixo algumas dicas para a compra da casa própria.