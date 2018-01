Mudanças na União Europeia trarão 'incerteza e ajuste', diz BIS O diretor-geral do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), Jaime Caruana, reconhece que a saída do Reino Unido da União Europeia vai gerar consequências negativas para o funcionamento do sistema financeiro internacional, com “incerteza e ajuste” à frente. Por isso, defende que, com uma ação coordenada global, será possível passar pelo período de ajuste “da maneira mais suave possível”.