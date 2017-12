Mudanças no DDD com o reajuste das tarifas Mesmo com o reajuste de tarifas determinado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o assinante que fizer ligações de longa distância entre telefones fixos não sentirá tanta diferença ao receber a conta telefônica. Principalmente quem optar por completar as chamadas usando um dos planos alternativos de desconto. Na tabela que pode ser acessada pelo link abaixo, é possível comparar os custos de uma ligação de cinco minutos cobrado pelas operadoras que atuam no Estado de São Paulo. Foram consideradas as tarifas dos planos Sempre 21, da Embratel, 15 Fácil, da Telefônica, Descomplique Intelig e Vésper - que não tem tarifa diferenciada. A vantagem é que o participante desses serviços não arca com nenhuma taxa nem se compromete com uma despesa mínima no mês. Para se cadastrar, basta ligar para 0800-901021 e optar pelo Sempre 21 ou para 0800-156115 para escolher o 15 Fácil. No caso da Telefônica, quem gastar mais de R$ 20,00 ao mês usando o código da operadora terá um desconto de R$ 0,04 por minuto. Ou seja, a tarifa de R$ 0,25 cai para R$ 0,21. A Intelig não exige cadastro. Os usuários dessas opções poderão perceber que somente o Sempre 21 aumentou suas tarifas com o reajuste da Anatel. No entanto, passou a oferecer aos clientes abatimentos gradativos de acordo com o volume de ligações feitas no mês. Veja mais informações no link abaixo. Embora tenha repassado a alta no plano básico, a Telefônica optou por manter os mesmos valores no 15 Fácil. No caso da Vésper e da Intelig, não houve alteração, pois seus preços já foram reajustados em janeiro. Comparações Nas ligações feitas no Estado de São Paulo, a Vésper continua sendo a melhor opção para o consumidor, salvo em alguns horários, como aos sábados, das 14 às 18h, em que a Telefônica é mais vantajosa. Em chamadas feitas para fora do Estado, as únicas alternativas são Embratel e Intelig. Nesse caso, a Embratel oferece as melhores condições no DDD entre capitais. A Intelig, apesar da pouca diferença no custo da ligação, oferece o menor preço entre estados.